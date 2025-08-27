Le vrai/faux de l'Egypte antique

Découvrez tout ce que vous ignoriez sur l'Egypte des Pharaons ! Mariages entre frères et soeurs, chat sacré, réincarnation, armoires à momie, extensions de cheveux, enfants-soldats, sexe égaré de Toutânkhamon, sacrifices humains, criminels momifiés vivants, mort de Cléopâtre, explosion de momies, esclavage, Fantasia et Les Dix Commandements inspirés de l'Egypte antique... Entre idées reçues, thématiques méconnues et anecdotes étonnantes, l'égyptologue Amandine Marshall démêle le vrai du faux à travers 50 thématiques illustrées avec humour par Domas d'après les idées de Christophe Cazenove.