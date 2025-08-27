Inscription
#Bande dessinée jeunesse

Le vrai/faux de l'Egypte antique

Amandine Marshall

ActuaLitté
Découvrez tout ce que vous ignoriez sur l'Egypte des Pharaons ! Mariages entre frères et soeurs, chat sacré, réincarnation, armoires à momie, extensions de cheveux, enfants-soldats, sexe égaré de Toutânkhamon, sacrifices humains, criminels momifiés vivants, mort de Cléopâtre, explosion de momies, esclavage, Fantasia et Les Dix Commandements inspirés de l'Egypte antique... Entre idées reçues, thématiques méconnues et anecdotes étonnantes, l'égyptologue Amandine Marshall démêle le vrai du faux à travers 50 thématiques illustrées avec humour par Domas d'après les idées de Christophe Cazenove.

Par Amandine Marshall
Chez Bamboo Editions

|

Auteur

Amandine Marshall

Editeur

Bamboo Editions

Genre

BD jeunesse divers

Le vrai/faux de l'Egypte antique

Amandine Marshall

Paru le 27/08/2025

104 pages

Bamboo Editions

14,90 €

ActuaLitté
9791041112333
© Notice établie par ORB
