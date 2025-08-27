Amoureuse, moi ? Jamais !

Noël, ce n'est pas le moment de l'année que préfère Fannette. Déjà parce que personne, dans sa famille, n'est capable de lui offrir un cadeau digne de ce nom (qui serait content de recevoir un livre sur un jeune prodige de l'équitation ? Qui ? ). Ensuite, parce que c'est la période des bulletins scolaires. Et, trop concentrée à devenir la reine des pestes, Fannette n'a pas vraiment assuré, côté notes... Les choses pourraient s'arranger avec le nouvel an : Fannette est invitée à une fête avec le beau Théo. Sauf que... Fannette doit aussi y emmener sa petite soeur Eva ! Une chance que Fannette soit diplômée de pestologie : elle trouvera bien un stratagème pour se sortir de ces mauvais pas !