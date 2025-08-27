Le sommeil d'Eve Tome 2

Sei, le père d'Arisa, a été attaqué par son propre clone. Ce monstre, qui possède son visage, ses capacités surhumaines et surtout son ADN supérieur, est si redoutable que ses acolytes l'ont surnommé S Gu , le démon de la mort ! Déterminée à l'affronter, Arisa se rend à Okinawa pour rejoindre son père, mais son état l'empêche de le rencontrer. Pendant ce temps, S Gu a scellé une alliance avec une organisation criminelle redoutable : Chì Xie, la triade du Scorpion Rouge. Son objectif ? Eliminer Sing Soo-Ling. Alors que la bataille fait rage, Arisa se découvre étrangement attirée par S Gu ... Bientôt, d'étranges symptômes commencent à se manifester en elle...