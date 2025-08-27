Interpréter la Bible en contextes africains et afro-descendants

La Bible, bien qu'elle ait été historiquement instrumentalisée comme outil d'oppression coloniale, détient un potentiel transformateur profond, capable de devenir un puissant levier d'émancipation pour les peuples africains et afro-descendants. En mobilisant des dynamiques postcoloniales et décoloniales, cet ouvrage propose des lectures contextuelles des Ecritures, qui visent à déconstruire les cadres interprétatifs imposés par l'héritage colonial. Ces nouvelles approches tiennent compte des défis contemporains auxquels font face les sociétés africaines, tels que les questions de justice sociale, d'identité culturelle et de transformation spirituelle. En intégrant des perspectives africaines et afro-descendantes, l'exégèse biblique devient un outil de réflexion critique qui offre une théologie plus inclusive et libératrice. Cet ouvrage ouvre ainsi des avenues novatrices pour une compréhension renouvelée de la Bible, qui répond aux réalités sociales et culturelles des communautés modernes, tout en proposant une voie de réappropriation théologique libérée des influences eurocentriques.