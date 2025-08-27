Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Interpréter la Bible en contextes africains et afro-descendants

Sébastien Doane, Alexandre Kabera

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La Bible, bien qu'elle ait été historiquement instrumentalisée comme outil d'oppression coloniale, détient un potentiel transformateur profond, capable de devenir un puissant levier d'émancipation pour les peuples africains et afro-descendants. En mobilisant des dynamiques postcoloniales et décoloniales, cet ouvrage propose des lectures contextuelles des Ecritures, qui visent à déconstruire les cadres interprétatifs imposés par l'héritage colonial. Ces nouvelles approches tiennent compte des défis contemporains auxquels font face les sociétés africaines, tels que les questions de justice sociale, d'identité culturelle et de transformation spirituelle. En intégrant des perspectives africaines et afro-descendantes, l'exégèse biblique devient un outil de réflexion critique qui offre une théologie plus inclusive et libératrice. Cet ouvrage ouvre ainsi des avenues novatrices pour une compréhension renouvelée de la Bible, qui répond aux réalités sociales et culturelles des communautés modernes, tout en proposant une voie de réappropriation théologique libérée des influences eurocentriques.

Par Sébastien Doane, Alexandre Kabera
Chez Hermann

|

Auteur

Sébastien Doane, Alexandre Kabera

Editeur

Hermann

Genre

Bibles

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Interpréter la Bible en contextes africains et afro-descendants par Sébastien Doane, Alexandre Kabera

Commenter ce livre

 

Interpréter la Bible en contextes africains et afro-descendants

Sébastien Doane, Alexandre Kabera

Paru le 27/08/2025

206 pages

Hermann

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791037042200
9791037042200
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.