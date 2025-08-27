Inscription
What we are fighting for

Clara Nové

Ensemble, ils peuvent résoudre les problèmes les plus complexes... à condition de ne pas laisser leurs coeurs fausser le résultat. Callaway jongle entre ses cours et un job pour payer les factures. Kennedy, élevée dans un quartier aisé, n'a jamais manqué de rien. En apparence, tout oppose les deux lycéens, sauf leur passion commune pour les mathématiques. L'un et l'autre privés de bourse pour l'université, ils se voient offrir une chance inespérée de changer leur avenir : un prestigieux concours scientifique, dont le premier prix est le financement de leurs études. Mais, pour atteindre la finale, ils devront faire équipe... et il n'y aura qu'un seul gagnant. Parviendront-ils à surmonter leurs différences et à trouver un terrain d'entente ? Dans cette équation à deux inconnues, une seule variable pourrait tout changer. Et, quand les sentiments s'en mêlent, rien ne garantit qu'ils en ressortiront indemnes... A propos de l'autrice : Clara Nové a débuté l'écriture tardivement, mais elle a vite rattrapé son retard en publiant plus de trente romans en cinq ans. Ses premiers pas sur Wattpad en 2020 l'ont conduite en quelques mois à une première sortie en maison d'édition. Tout s'est enchaîné très vite. Si la romance est son domaine de prédilection, elle aime à en explorer tous les sous-genres : romcom, contemporaine, militaire, bikers, campus, sport, fantastique, romantasy et même dark. Un seul mot la motive : explorer ! Et, tant qu'elle s'amuse à donner vie à ses personnages, elle n'est pas près de s'arrêter.

Par Clara Nové
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Clara Nové

Editeur

HarperCollins France

Genre

Roman d'amour, roman sentiment

What we are fighting for

Clara Nové

Paru le 27/08/2025

411 pages

HarperCollins France

7,90 €

9791033921004
