linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
#Roman francophone

L'aube écarlate Tome 1

Jenn Guerrieri

L'Aube écarlate - Tome 1, Jenn Guerrieri Une bague volée à la mauvaise personne, un destin qui bascule... . Paris, les Années folles. Un vent d'euphorie souffle sur la capitale, Toutefois, pour Armance Faure, impossible d'effacer de sa mémoire les désastres de ce premier conflit mondial. Elle y a perdu son père et elle n'a eu d'autre choix que d'endosser le rôle de chef de famille auprès de son petit frère et de sa mère. Pour s'en sortir, la jeune femme de 19 ans est devenue une voleuse. . Mais un jour, elle commet l'irréparable en dérobant une bague en or massif... Alors qu'elle pense avoir tiré le gros lot, elle découvre un symbole gravé sur le bijou : un corbeau. L'emblème d'Oswald Serendas, le chef d'un groupe de malfaiteurs qui sème la terreur dans les rues de Paris à la nuit tombée. Avec ce vol, Armance devient, sans le vouloir, la cible d'Oswald ; un homme à la cruauté sans égale, à la beauté froide, et dont le regard vairon glace les échines d'un simple coup d'oeil. A propos de l'autrice : Jenn Guerrieri vit dans le sud-est de la France. Rêveuse et passionnée de lecture elle se lance dans l'aventure Wattpad en septembre 2017. Sa signature ? Raconter des histoires d'amour impétueuses avec des personnages masculins au caractère bien trempé.

Par Jenn Guerrieri
Chez HarperCollins France

|

Auteur

Jenn Guerrieri

Editeur

HarperCollins France

Genre

Romance sexy

linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
