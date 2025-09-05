La terre a tremblé et c'est toute une société qui s'effondre. Gally, Aradia et Brick tentent de survivre dans un monde ravagé, porteurs d'une responsabilité capable de bouleverser le destin des derniers vivants. Alors que les ruines d'un système agonisant pervertissent les bien-pensants du monde d'avant, un choix s'impose : rallier l'île Némo et suivre encore les ordres, ou disparaître dans l'oubli... Dans ce dernier tome de la trilogie Leads, les choix de chacun résonnent comme les ultimes secousses d'un monde à réinventer.