Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Imaginaire

Séisme

Tony Lecoq

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
La terre a tremblé et c'est toute une société qui s'effondre. Gally, Aradia et Brick tentent de survivre dans un monde ravagé, porteurs d'une responsabilité capable de bouleverser le destin des derniers vivants. Alors que les ruines d'un système agonisant pervertissent les bien-pensants du monde d'avant, un choix s'impose : rallier l'île Némo et suivre encore les ordres, ou disparaître dans l'oubli... Dans ce dernier tome de la trilogie Leads, les choix de chacun résonnent comme les ultimes secousses d'un monde à réinventer.

Par Tony Lecoq
Chez Hello Editions

|

Auteur

Tony Lecoq

Editeur

Hello Editions

Genre

Mondes futuristes

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Séisme par Tony Lecoq

Commenter ce livre

 

Séisme

Tony Lecoq

Paru le 05/09/2025

336 pages

Hello Editions

25,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782386274572
9782386274572
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.