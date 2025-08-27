Inscription
La mort c'est ma vie

Philippe Boxho

"Ce qui a motivé mon choix de la médecine légale ? Le hasard. J'avais 18 ans, l'âge où tout est possible, et la prêtrise me tentait beaucoup, j'adorais étudier les évangiles, rencontrer les gens, aider ceux qui en avaient besoin, et je me sentais prêt à m'y engager. Mais j'ai choisi de faire des études de médecine et au terme de ma première année, j'ai croisé l'évêque de Liège, que je connaissais, et lui ai confié que j'avais abandonné l'idée de la prêtrise. Il n'était guère surpris, car, selon lui, ce n'était pas la foi qui m'animait, mais une grande soif intellectuelle". Médecin légiste et professeur en criminologie depuis plus de trente ans, Philippe Boxho est l'auteur de livres qui ont permis à un très large public de découvrir le monde fascinant de la médecine légale dans sa réalité la plus crue, bien loin de l'image véhiculée par la fiction. Il nous revient avec un quatrième ouvrage dans lequel il n'hésite plus à se livrer tout en nous contant des histoires vécues, des histoires émouvantes, étonnantes, interpellantes. Son regard acéré sur notre société nous ouvre les yeux sur certains de ses travers et nous invite à la réflexion. Par le biais de ces histoires sur la mort, c'est la vie qui nous apparaît dans toute sa beauté, mais aussi l'humain dans ce qu'il a de plus inquiétant.

Par Philippe Boxho
Chez Kennes

|

Auteur

Philippe Boxho

Editeur

Kennes

Genre

Influenceurs/web & TV réalité

La mort c'est ma vie

Philippe Boxho

Paru le 27/08/2025

240 pages

Kennes

19,90 €

9782931300169
