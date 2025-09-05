Inscription
De indomita Antigona

Marella Nappi

ActuaLitté
Que peut une jeune fille seule et sans arme ? Elle peut tout, même vaincre la tyrannie des hommes et la malédiction des dieux. Telle est la belle leçon que nous offre Antigone qui par son intelligence et sa détermination met un terme au pouvoir injuste exercé par Créon ainsi qu'au destin funeste de toute sa famille, la malheureuse lignée de Labdacides qui a donné le jour aux crimes d'OEdipe et aux guerres fratricides d'Etéocle et de Polynice. Le personnage d'Antigone n'en finit pas de nous fasciner par sa pureté, son obstination et sa droiture inébranlables. Cette héroïne tragique est devenue un symbole de rébellion et de résistance au pouvoir, mais aussi de dévouement indéfectible aux valeurs familiales et de respect dû à la mémoire de tous les morts. S'inspirant de Sophocle et de Sénèque, l'ouvrage prend la forme d'une tragédie en cinq actes permettant de montrer les différents visages d'Antigone : ils apparaissent tour à tour à travers les moments-clés de son histoire, entre espérance, colère, solitude, insurrection et amour.

Par Marella Nappi
Chez La vie des classiques

|

Auteur

Marella Nappi

Editeur

La vie des classiques

Genre

Latin (Collège)

De indomita Antigona

Marella Nappi

Paru le 05/09/2025

140 pages

La vie des classiques

9,50 €

ActuaLitté
9782377751266
