Mes tableaux à colorier Harry Potter

Entrez dans l'univers magique de Harry Potter ! Ce coffret créatif est parfait pour les fans de la saga qui aiment colorier, rêver et sublimer leurs personnages préférés. Un moment de détente créative dans un monde enchanté ! 5 tableaux illustrés à colorier Retrouvez 5 illustrations de l'univers Harry Potter à colorier selon vos envies. 3 feutres pailletés à double-pointe Ce coffret contient 3 feutres brillants aux couleurs éclatantes et à double-pointe : - Pointe fine pour les détails - Pointe large pour remplir les zones plus vastesIdéal pour un rendu soigné, lumineux et magique ! Des effets scintillants pour un résultat spectaculaire Les encres pailletées donnent du relief et de l'éclat à chaque coloriage. Chaque oeuvre devient unique et étincelante, comme par magie ! Un superbe cadeau créatif Ce coffret est parfait pour offrir à un enfant fan d'Harry Potter ou à un amateur d'activités manuelles. Une belle idée de cadeau pour un anniversaire, Noël ou un moment de loisirs.