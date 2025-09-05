Inscription
Le vent qui descend de la montagne Tome 1

Sam Guillem

Dans cet univers inspiré de la Corée féodale, les états d'âme des hommes façonnent le monde et donnent vie à leurs divinités : des êtres tantôt bons, tantôt malveillants, soumis au coeur changeant de leurs créateurs. Lorsque le jeune Wan part à la découverte du monde, il fait la rencontre de Yeon, un dieu renard immortel et prisonnier de sa montagne. Petit à petit, les deux êtres vont apprendre à se connaître et à s'apprivoiser, mais c'est sans compter sur les manigances funestes de Mogoï, un dieu serpent habité par la rancoeur.

Chez Editions Kinaye

Auteur

Sam Guillem

Editeur

Editions Kinaye

Genre

Aventure

Le vent qui descend de la montagne Tome 1

Sam Guillem

Paru le 05/09/2025

140 pages

Editions Kinaye

21,90 €

9782357992412
