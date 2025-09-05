Le vent qui descend de la montagne Tome 1

Dans cet univers inspiré de la Corée féodale, les états d'âme des hommes façonnent le monde et donnent vie à leurs divinités : des êtres tantôt bons, tantôt malveillants, soumis au coeur changeant de leurs créateurs. Lorsque le jeune Wan part à la découverte du monde, il fait la rencontre de Yeon, un dieu renard immortel et prisonnier de sa montagne. Petit à petit, les deux êtres vont apprendre à se connaître et à s'apprivoiser, mais c'est sans compter sur les manigances funestes de Mogoï, un dieu serpent habité par la rancoeur.