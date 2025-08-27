Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Jeu des pronoms

Mariane Carré

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Un jeu de cartes simple, progressif et ludique pour mieux comprendre et utiliser les pronoms les plus courants. 440 cartes (réparties en quatre niveaux) sur le thème des vacances, permettant de travailler les pronoms (personnels sujets et objets, relatifs), pour améliorer la compréhension, l'expression orale et la production d'écrits. Un jeu simple, facile à mettre en oeuvre et pimenté par des cartes chance/malchance. Imaginé par une orthophoniste , ce jeu s'adresse aux enfants à partir de 7 ans , que ce soit dans une visée pédagogique en classe , ou de remédiation pour des enfants présentant un trouble du langage oral et/ou écrit. La règle du jeu : A tour de rôle, lancer le dé et piocher une carte de la couleur correspondante. Donner la réponse attendue et piocher une glace dans le sac (0, 1, 2 ou 3 boules). Le gagnant est celui qui a le plus grand nombre de boules de glace à la fin de la partie. Contenu de la boîte : - 5 tas de cartes travaillant les pronoms, sous forme de différents exercices, réparties en 4 niveaux de difficulté. - 1 tas de cartes roses (1 seul niveau commun) : cartes chance / malchance permettant de pimenter le jeu. - 1 dé 6 couleurs - 72 glaces à 0, 1, 2 ou 3 boules à récolter au gré des cartes piochées. - 1 livret de règles

Par Mariane Carré
Chez Retz

|

Auteur

Mariane Carré

Editeur

Retz

Genre

Primaire

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Jeu des pronoms par Mariane Carré

Commenter ce livre

 

Jeu des pronoms

Mariane Carré

Paru le 27/08/2025

Retz

45,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782725647876
9782725647876
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.