Jeu des pronoms

Un jeu de cartes simple, progressif et ludique pour mieux comprendre et utiliser les pronoms les plus courants. 440 cartes (réparties en quatre niveaux) sur le thème des vacances, permettant de travailler les pronoms (personnels sujets et objets, relatifs), pour améliorer la compréhension, l'expression orale et la production d'écrits. Un jeu simple, facile à mettre en oeuvre et pimenté par des cartes chance/malchance. Imaginé par une orthophoniste , ce jeu s'adresse aux enfants à partir de 7 ans , que ce soit dans une visée pédagogique en classe , ou de remédiation pour des enfants présentant un trouble du langage oral et/ou écrit. La règle du jeu : A tour de rôle, lancer le dé et piocher une carte de la couleur correspondante. Donner la réponse attendue et piocher une glace dans le sac (0, 1, 2 ou 3 boules). Le gagnant est celui qui a le plus grand nombre de boules de glace à la fin de la partie. Contenu de la boîte : - 5 tas de cartes travaillant les pronoms, sous forme de différents exercices, réparties en 4 niveaux de difficulté. - 1 tas de cartes roses (1 seul niveau commun) : cartes chance / malchance permettant de pimenter le jeu. - 1 dé 6 couleurs - 72 glaces à 0, 1, 2 ou 3 boules à récolter au gré des cartes piochées. - 1 livret de règles