#Essais

Nouveau peuple, nouvelle gauche

Julien Talpin

L'ouvrage entend mettre en lumière les défis réels - et non fantasmés - auxquels est confrontée la gauche dans son rapport aux classes populaires aujourd'hui, montrant par là même qu'il n'y a rien d'irrémédiable aux difficultés présentées. La fragmentation des classes populaires n'est pas indépassable, à condition de ne pas partir d'une vision réductrice ou passéiste de ces milieux, mais plutôt de leur réalité matérielle et de l'actualité observée de leurs aspirations et mobilisations.

Par Julien Talpin
Chez Editions Amsterdam/Multitudes

|

Auteur

Julien Talpin

Editeur

Editions Amsterdam/Multitudes

Genre

Sociologie politique

Nouveau peuple, nouvelle gauche

Julien Talpin

Paru le 05/09/2025

320 pages

Editions Amsterdam/Multitudes

18,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
9782354803223
