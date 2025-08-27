Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Les volcans dès 8 ans

Pandacraft

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Réalise une expérience scientifique incroyable : déclenche des éruptions volcaniques chez toi ! Avec ton livre documentaire, apprends à reconnaitre les différents types d'éruptions et accompagne les volcanologues dans leurs recherches. Construis ta maquette de volcan etétudie-la comme un vrai vulcanologue grâce à : - ton matériel de chimie pour réaliser des éruptions waouh - ton carnet de scientifique pour noter tes observations - la recette pour réaliser des éruptions chez toi à l'infini !

Par Pandacraft
Chez Pandacraft

|

Auteur

Pandacraft

Editeur

Pandacraft

Genre

Roches, volcans

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les volcans dès 8 ans par Pandacraft

Commenter ce livre

 

Les volcans dès 8 ans

Pandacraft

Paru le 27/08/2025

Pandacraft

16,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782492898563
9782492898563
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.