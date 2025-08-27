Les volcans dès 8 ans

Réalise une expérience scientifique incroyable : déclenche des éruptions volcaniques chez toi ! Avec ton livre documentaire, apprends à reconnaitre les différents types d'éruptions et accompagne les volcanologues dans leurs recherches. Construis ta maquette de volcan etétudie-la comme un vrai vulcanologue grâce à : - ton matériel de chimie pour réaliser des éruptions waouh - ton carnet de scientifique pour noter tes observations - la recette pour réaliser des éruptions chez toi à l'infini !