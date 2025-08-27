Franchir les frontières pour comprendre le cerveau

Ce livre présente l'oeuvre intellectuelle et scientifique d'Alain Berthoz. Avec lui, de nombreux scientifiques de disciplines et de nationalités diverses proposent une synthèse de ses contributions dans ses domaines de prédilection - les neurosciences, la physiologie et les sciences cognitives - et montrent qu'il a su créer des liens entre les sciences de la nature et les sciences humaines et sociales, et même la robotique et les arts, favorisant une circulation féconde des savoirs et des approches. L'ensemble compose un véritable parcours de sciences et prend parfois une dimension plus personnelle quand il évoque des rencontres et des anecdotes. Il témoigne de l'influence internationale du grand chercheur qu'est Alain Berthoz, de sa capacité à transcender les frontières disciplinaires et de son talent à fédérer des chercheurs autour de thématiques novatrices. Alain Berthoz, neurophysiologiste, est professeur honoraire au Collège de France, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie des technologies. Il a publié aux éditions Odile Jacob Le Sens du mouvement, La Décision, La Simplexité, La Vicariance, L'Inhibition créatrice, ainsi que plusieurs ouvrages collectifs. Contributeurs : Etienne Armand Amato, Yves Bamberger, Jean Becchio, Daniel Bennequin, Grégoire Borst, Michel Botbol, Michel Bret, Eric Brian, Jean-Pierre Changeux, Guy Cheron, Giovanni Cioni, Bernard Cohen, David Cohen, Paolo Dario, Claude Debru, Tamar Flash, Jacques Fradin, Itzhak Fried, François Garnier, Mark Geller, Claudie Haigneré, Joseph Houben, Olivier Houdé, Marie Jaisson, Kimitaka Kaga, Andras Kemeny, Etienne Koechlin, Francesco Lacquaniti, Cecilia Laschi, Nathalie Lavenne-Collot, Gretty Mirdal, Lionel Naccache, Dianne Newell, Carlo Ossola, Jean Petitot, Sabine Pfeffer, Pascale Piolino, François Pitti, Edmund Rolls, Frank Schumann, Maurizio Sibilio, Sylvie Tordjman, Marie-Hélène Tramus, Antoine Triller, Toshihiro Tzuzuku, Fabienne Verdier.