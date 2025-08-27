Inscription
#Manga

Sous la pluie avec toi Tome 2

Kô Nikaidô

Il pleuvait le jour où ils se sont rencontrés. Une jeune femme et son... chien ? Un curieux animal, qui ressemble fortement à un tanuki et qui communique avec sa maîtresse par messages écrits... Mais après tout, peu importe : l'essentiel est qu'entre eux, le courant passe, et qu'ils savourent les petits instants du quotidien : les balades dans le quartier, les visites chez le vétérinaire, la dégustation de tempura ou encore les journées à la plage. Aussi bien au soleil que sous la pluie !

Par Kô Nikaidô
Chez Nobi Nobi

|

Auteur

Kô Nikaidô

Editeur

Nobi Nobi

Genre

Seinen/Homme

Sous la pluie avec toi Tome 2

Kô Nikaidô

Paru le 27/08/2025

144 pages

Nobi Nobi

7,20 €

9782384963881
