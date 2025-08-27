Inscription
Skinwalker

Gabriel Katz, Steven Dhondt

Une cantatrice ruinée hérite d'un manoir perdu dans les montagnes, sur les terres de chasse des créatures maléfiques de la tradition native-américaine. 1870. Star déchue de l'Opéra, Diane Mc Lane est complètement ruinée quand un héritage providentiel lui offre un manoir dans les lointaines forêts du Montana. Escortée par un porte-flingue à la retraite et sa nièce surdouée de la gâchette, elle se lance dans un dangereux voyage vers les terres inhospitalières de l'Ouest. Dans le décor glacé des Rocheuses, le trio va affronter un étrange groupe de gangsters mené par un chef illuminé. Leur objectif : un sanatorium abandonné, au sommet de la montagne. Mais ces anciennes terres sacrées ne livrent pas facilement leurs secrets. Ce territoire est celui des Skinwalkers, les plus redoutables créatures de la tradition native-américaine...

Par Gabriel Katz, Steven Dhondt
Chez Drakoo

Auteur

Gabriel Katz, Steven Dhondt

Editeur

Drakoo

Genre

Fantastique

Skinwalker

Gabriel Katz, Steven Dhondt

Paru le 27/08/2025

96 pages

Drakoo

18,90 €

9782382331903
