Quand dire, c'est faire

John Langshaw Austin, John-L Austin

Dans ce texte vif et fondateur, Austin a montré comment le discours peut "faire" , mettant au jour les différentes formes d'actions accomplies par le langage. A rebours d'une grande partie de la tradition, il a révolutionné l'approche du langage en introduisant les concepts d' "énoncé performatif" et "d'acte de parole" . Découvrir ce que le langage accomplit et ainsi ce que nous accomplissons en tant qu'individu parlant, agissant du fait même de parler au sein d'une société, c'est comprendre la responsabilité de nos paroles. Edition de référence, cette traduction du texte définitif d'Austin entend rendre en français la subtilité du texte original et tous ses enjeux conceptuels, mais aussi l'humour d'Austin et sa volonté de s'exprimer dans un langage clair et accessible à tous.

Par John Langshaw Austin, John-L Austin
Chez Points

|

Auteur

John Langshaw Austin, John-L Austin

Editeur

Points

Genre

Autres philosophes

