Intime, éducatif, ironique, graphiquement explosif, Transformer commence là où Play With Fire s'est terminé. Nicoz y parle une nouvelle fois de la vie et de la condition humaine, du chemin de transition de genre et de l'acceptation de son identité, rappelant que l'expérience de chacun est l'expérience de tous et qu'aucun être humain n'est seul ou isolé. Transformer est un livre à lire pour comprendre de quoi on parle en abordant les sujets d'identité de genre et de transition, mais surtout comment devenir soi-même, en remerciant le passé et en marchant vers l'avenir.