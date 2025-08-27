Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Roman francophone

Transformer

Nicoz Balboa

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Intime, éducatif, ironique, graphiquement explosif, Transformer commence là où Play With Fire s'est terminé. Nicoz y parle une nouvelle fois de la vie et de la condition humaine, du chemin de transition de genre et de l'acceptation de son identité, rappelant que l'expérience de chacun est l'expérience de tous et qu'aucun être humain n'est seul ou isolé. Transformer est un livre à lire pour comprendre de quoi on parle en abordant les sujets d'identité de genre et de transition, mais surtout comment devenir soi-même, en remerciant le passé et en marchant vers l'avenir.

Par Nicoz Balboa
Chez Editions Petit à Petit

|

Auteur

Nicoz Balboa

Editeur

Editions Petit à Petit

Genre

Réalistes, contemporains

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Transformer par Nicoz Balboa

Commenter ce livre

 

Transformer

Nicoz Balboa

Paru le 27/08/2025

145 pages

Editions Petit à Petit

25,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380462326
9782380462326
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.