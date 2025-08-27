Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

Les ombres de Guile

Peter Flannery, Tom Rodriguez

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Sorcellerie, aventures et mystère Decimus Fate et le Tuteur : un sorcier autrefois célèbre et craint, qui a rompu avec les arts magiques et rend désormais service à ceux qui en sont victimes, et un chasseur de démons renégat dont la rébellion lui a coûté très cher. Deux disparitions mystérieuses vont les confronter à des assassins aux pouvoirs étranges, à un fabricant de potions sans scrupules, à un prince du plan féerique et aux créatures souterraines des sous-sols inondés de la cité de Guile. Le complot ourdi par Oruthian Bohr, le mage de l'empereur, risque de libérer les horreurs du royaume démoniaque. Peter A. Flannery, l'auteur de Mage de bataille, réalise avec brio une fusion de Sherlock Holmes et du Witcher. Craignez le jugement du Pacte noir.

Par Peter Flannery, Tom Rodriguez
Chez Elder Craft

|

Auteur

Peter Flannery, Tom Rodriguez

Editeur

Elder Craft

Genre

Fantasy

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Les ombres de Guile par Peter Flannery, Tom Rodriguez

Commenter ce livre

 

Les ombres de Guile

Peter Flannery trad. Tom Rodriguez

Paru le 27/08/2025

Elder Craft

20,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782380240597
9782380240597
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.