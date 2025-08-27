Les ombres de Guile

Sorcellerie, aventures et mystère Decimus Fate et le Tuteur : un sorcier autrefois célèbre et craint, qui a rompu avec les arts magiques et rend désormais service à ceux qui en sont victimes, et un chasseur de démons renégat dont la rébellion lui a coûté très cher. Deux disparitions mystérieuses vont les confronter à des assassins aux pouvoirs étranges, à un fabricant de potions sans scrupules, à un prince du plan féerique et aux créatures souterraines des sous-sols inondés de la cité de Guile. Le complot ourdi par Oruthian Bohr, le mage de l'empereur, risque de libérer les horreurs du royaume démoniaque. Peter A. Flannery, l'auteur de Mage de bataille, réalise avec brio une fusion de Sherlock Holmes et du Witcher. Craignez le jugement du Pacte noir.