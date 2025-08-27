Inscription
#Imaginaire

Ainsi vient la nuit

Vincent Basset, Allison Saft

ActuaLitté
Il a vu de la noirceur dans sa magie. Elle a vu de la magie dans sa noirceur. Parce qu'elle utilise ses pouvoirs de manière inconsidérée, Wren a tout perdu : elle a été renvoyée de la Garde de la reine et séparée de sa meilleure amie. Alors quand arrive la lettre d'un aristocrate reclus lui demandant de venir à Colwick Hall soigner son serviteur victime d'une mystérieuse maladie, Wren saisit cette chance. Mais elle déchante en découvrant un manoir en ruines et la véritable identité de son patient : il s'agit de l'ennemi juré de son pays, Hal Cavendish, venu à Colwick Hall en quête de rédemption lui aussi. Alors que des forces funestes sont à l'oeuvre, Wren et Hal comprennent qu'ils doivent unir leurs forces s'ils veulent espérer sauver leurs royaumes. Les voilà livrés à eux-mêmes face aux dangereux secrets du manoir, et à un surprenant désir qui pourrait bien causer leur perte. L'amour fait de nous tous des monstres.

Par Vincent Basset, Allison Saft
Chez Castelmore Editions

|

Auteur

Vincent Basset, Allison Saft

Editeur

Castelmore Editions

Genre

Mondes fantastiques

Ainsi vient la nuit

Allison Saft trad. Vincent Basset

Paru le 27/08/2025

512 pages

Castelmore Editions

26,90 €

9782362315480
