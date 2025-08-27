Ainsi vient la nuit

Il a vu de la noirceur dans sa magie. Elle a vu de la magie dans sa noirceur. Parce qu'elle utilise ses pouvoirs de manière inconsidérée, Wren a tout perdu : elle a été renvoyée de la Garde de la reine et séparée de sa meilleure amie. Alors quand arrive la lettre d'un aristocrate reclus lui demandant de venir à Colwick Hall soigner son serviteur victime d'une mystérieuse maladie, Wren saisit cette chance. Mais elle déchante en découvrant un manoir en ruines et la véritable identité de son patient : il s'agit de l'ennemi juré de son pays, Hal Cavendish, venu à Colwick Hall en quête de rédemption lui aussi. Alors que des forces funestes sont à l'oeuvre, Wren et Hal comprennent qu'ils doivent unir leurs forces s'ils veulent espérer sauver leurs royaumes. Les voilà livrés à eux-mêmes face aux dangereux secrets du manoir, et à un surprenant désir qui pourrait bien causer leur perte. L'amour fait de nous tous des monstres.