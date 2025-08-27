Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Imaginaire

Dcc 18

Harley Stroh

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le décor de campagne situé dans un univers ressemblant aux Appalaches (une chaîne de montagnes du nord-est des Etats-Unis) est inspiré des oeuvres de l'auteur estampillé Annexe N, Manly Wade Wellman. C'est un endroit unique pour envoyer vos personnages à l'aventure. L'auteur Michael Curtis a accompli un travail incroyable pour donner vie aux Montagnes Frissonnantes de Silver John. Un murmure émane d'un cercueil couvert de chaînes, poussant les héros à s'aventurer au fin fond des Tremblemonts, une région où abondent superstitions et secrets oubliés. Parmi les ombres des pins, dans les vallées des Creuses, rôdent des mystères issus d'une époque lointaine : un mal nouveau émerge des ruines du passé. Les aventuriers doivent écumer les recoins des montagnes pour débusquer cette terreur avant que sa malveillance ne porte ses fruits. Sur leur chemin se dressent des sorcières, des diables perfides, des revenants et une chose hideuse qui hante la nuit. Parviendront-ils à apaiser ce que renferme le cercueil enchaîné et empêcher que ne se lève l'aube funeste d'une ère de malheur ?

Par Harley Stroh
Chez Akileos

|

Auteur

Harley Stroh

Editeur

Akileos

Genre

Divers

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Dcc 18 par Harley Stroh

Commenter ce livre

 

Dcc 18

Harley Stroh

Paru le 27/08/2025

Akileos

50,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782355745911
9782355745911
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.