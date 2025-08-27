Le décor de campagne situé dans un univers ressemblant aux Appalaches (une chaîne de montagnes du nord-est des Etats-Unis) est inspiré des oeuvres de l'auteur estampillé Annexe N, Manly Wade Wellman. C'est un endroit unique pour envoyer vos personnages à l'aventure. L'auteur Michael Curtis a accompli un travail incroyable pour donner vie aux Montagnes Frissonnantes de Silver John. Un murmure émane d'un cercueil couvert de chaînes, poussant les héros à s'aventurer au fin fond des Tremblemonts, une région où abondent superstitions et secrets oubliés. Parmi les ombres des pins, dans les vallées des Creuses, rôdent des mystères issus d'une époque lointaine : un mal nouveau émerge des ruines du passé. Les aventuriers doivent écumer les recoins des montagnes pour débusquer cette terreur avant que sa malveillance ne porte ses fruits. Sur leur chemin se dressent des sorcières, des diables perfides, des revenants et une chose hideuse qui hante la nuit. Parviendront-ils à apaiser ce que renferme le cercueil enchaîné et empêcher que ne se lève l'aube funeste d'une ère de malheur ?