Tes droits et tes besoins comptent

Edouard Durand, Mai Lan Chapiron

Les droits des enfants doivent être respectés et protégés. Dans cet ouvrage qui évoque 12 des droits fondamentaux des enfants tels qu'ils sont inscrits dans la Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE), les textes incarnés du Juge Edouard Durand accompagnés des illustrations tendres et drôles de Mai Lan Chapiron sensibilisent les jeunes lecteurs à leurs droits et leurs besoins. Ce livre vise à inculquer une compréhension globale des droits fondamentaux des enfants et à encourager leur défense. Cela inclut également l'encouragement à l'expression personnelle et à la participation active à la société, renforçant ainsi la confiance en soi des enfants et leur capacité à faire entendre leurs voix. Ce livre en plus de sensibiliser les enfants est un outil précieux pour les parents et les éducateurs qui souhaitent inculquer des valeurs d'égalité et de respect des droits de l'enfant aux jeunes générations. Il offre une base solide pour des discussions enrichissantes sur ces sujets essentiels.

Par Edouard Durand, Mai Lan Chapiron
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Edouard Durand, Mai Lan Chapiron

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Société et citoyenneté

Tes droits et tes besoins comptent

Edouard Durand, Mai Lan Chapiron

Paru le 05/09/2025

64 pages

Editions de la Martinière

14,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

9791040123040
