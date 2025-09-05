Tes droits et tes besoins comptent

Les droits des enfants doivent être respectés et protégés. Dans cet ouvrage qui évoque 12 des droits fondamentaux des enfants tels qu'ils sont inscrits dans la Convention relative aux droits de l'enfant (CIDE), les textes incarnés du Juge Edouard Durand accompagnés des illustrations tendres et drôles de Mai Lan Chapiron sensibilisent les jeunes lecteurs à leurs droits et leurs besoins. Ce livre vise à inculquer une compréhension globale des droits fondamentaux des enfants et à encourager leur défense. Cela inclut également l'encouragement à l'expression personnelle et à la participation active à la société, renforçant ainsi la confiance en soi des enfants et leur capacité à faire entendre leurs voix. Ce livre en plus de sensibiliser les enfants est un outil précieux pour les parents et les éducateurs qui souhaitent inculquer des valeurs d'égalité et de respect des droits de l'enfant aux jeunes générations. Il offre une base solide pour des discussions enrichissantes sur ces sujets essentiels.