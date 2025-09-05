Identité : qu'est-ce qui nous définit ?

Qu'est-ce qui nous définit ? Notre histoire, notre nom, nos choix, ou le regard des autres ? L'identité, à la fois intime et collective, se construit au fil du temps, des rencontres et des épreuves. Derrière les apparences et les étiquettes émergent des questions essentielles : comment trouver sa place, affirmer sa singularité, s'intégrer au groupe ? Vanessa Springora explore les multiples facettes de l'identité. Elle déconstruit les idées reçues et ouvre le dialogue pour comprendre ce qui nous relie et nous distingue.
Par
Vanessa Springora Chez
Editions de la Martinière
