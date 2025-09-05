Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Album jeunesse

Identité : qu'est-ce qui nous définit ?

Vanessa Springora

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Qu'est-ce qui nous définit ? Notre histoire, notre nom, nos choix, ou le regard des autres ? L'identité, à la fois intime et collective, se construit au fil du temps, des rencontres et des épreuves. Derrière les apparences et les étiquettes émergent des questions essentielles : comment trouver sa place, affirmer sa singularité, s'intégrer au groupe ? Vanessa Springora explore les multiples facettes de l'identité. Elle déconstruit les idées reçues et ouvre le dialogue pour comprendre ce qui nous relie et nous distingue.

Par Vanessa Springora
Chez Editions de la Martinière

|

Auteur

Vanessa Springora

Editeur

Editions de la Martinière

Genre

Autres encyclopédies (6 à 10 a

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Identité : qu'est-ce qui nous définit ? par Vanessa Springora

Commenter ce livre

 

Identité : qu'est-ce qui nous définit ?

Vanessa Springora

Paru le 05/09/2025

32 pages

Editions de la Martinière

3,50 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9791040122326
9791040122326
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.