Identité : qu'est-ce qui nous définit ?

Qu'est-ce qui nous définit ? Notre histoire, notre nom, nos choix, ou le regard des autres ? L'identité, à la fois intime et collective, se construit au fil du temps, des rencontres et des épreuves. Derrière les apparences et les étiquettes émergent des questions essentielles : comment trouver sa place, affirmer sa singularité, s'intégrer au groupe ? Vanessa Springora explore les multiples facettes de l'identité. Elle déconstruit les idées reçues et ouvre le dialogue pour comprendre ce qui nous relie et nous distingue.