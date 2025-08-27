Inscription
#Comics

Sans voix

Alessandro Atzei, Manuele Morlacco, Lidia Bolognini

Une vie en mode " silencieux " ? Il règne une drôle d'ambiance sur l'île de Mokmok, où une nouvelle génération d'individus avec une apparence animale vit dans le silence. Car après des épisodes d'une grande violence, le maire de la ville, convaincu que la cause de tous les problèmes provient des médisances, des ragots et des discours haineux, a tout simplement supprimé la parole. Comment ? En privant les habitants de leur bouche. Depuis, les rues sont plongées dans un silence opaque. Les gens communiquent par écrit, via des messages sur leurs téléphones ou par notes manuscrites. Seul un type d'individus peut encore s'exprimer : les poètes. Awarè, un garçon à queue de raton laveur passionné de musique, fait partie de ces rares cas. Orphelin, il possède encore sa bouche car il aime trop chanter. Sa vie bascule lorsqu'il croise la route de deux camarades : Rebi, une jeune fleuriste en difficulté, et Moroi, la fille du maire, triste et solitaire. Lorsqu'Awarè découvre que ces deux jeunes filles se sont séparées après une violente dispute, il décide de les aider et de tout faire pour qu'elles se " parlent " à nouveau... Véritable fable sur l'amour et l'amitié, cette romance adolescente au style hybride qui mêle animation japonaise et bande dessinée européenne interroge avec fraîcheur et intelligence notre rapport aux écrans et notre manière de communiquer. Un one-shot à la croisée des genres, pétillant et coloré, qui ne manque pas d'audace.

Par Alessandro Atzei, Manuele Morlacco, Lidia Bolognini
Chez Glénat

|

Auteur

Alessandro Atzei, Manuele Morlacco, Lidia Bolognini

Editeur

Glénat

Genre

Comics divers

Sans voix

Alessandro Atzei, Manuele Morlacco, Lidia Bolognini

Paru le 27/08/2025

176 pages

Glénat

20,00 €

9782344069738
