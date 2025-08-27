Lavis des Alpes

Un recueil de 80 aquarelles et encres de Chine signées par l'artiste sud-coréenne Ji-Young Demol Park. Une invitation à la contemplation. "Des pas dans la neige. Elle avance sans hésitation. Ancrée, présente. Le regard, lui, fixe les cimes, les lignes de crête, l'horizon. Elle s'arrête. Sort un carnet ou un rouleau de papier à dessin, un bambou taillé, un pinceau à aquarelle, un peu d'encre. Maintenant. Cette ligne, ces rochers, ces arbres, ce versant". C'est par ces mots de l'écrivaine Gaëlle Josse que s'ouvre ce recueil d'aquarelles de Ji-Young Demol Park. Fascinée par les Alpes, l'artiste sud-coréenne consigne dans ses carnets à dessin les émotions suscitées par les paysages qu'elle découvre lors de ses randonnées. De retour à l'atelier, ces "notes" nourrissent le développement de grandes encres composées de tracés vigoureux au calame, de lavis éthérés et de vides omniprésents. "Ji-Young Demol Park peint les lignes, le souffle du monde, l'esprit des cimes. Elle suggère. Elle propose quelque chose d'ouvert, peu de forme, beaucoup de vide. Une place immense est laissée au blanc. Au silence. A l'épure" , poursuit Gaëlle Josse, qui prête sa voix à ce chant pictural. Les arbres, la neige, le roc, l'eau, l'horizon sont les lettres de l'alphabet qui composent les paysages alpins dont Ji-Young Demol Park transcrit l'atmosphère. "Je ne cherche pas à réaliser une représentation naturaliste de ce que je vois, explique-t-elle, mais à traduire en image une attitude de contemplation". Et c'est bien à contempler la beauté du monde qu'elle nous invite.