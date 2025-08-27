La cybercriminalité est un jeu dangereux. L'adolescence aussi. Le quotidien de Roxane, élève de terminale, ressemble à celui des gens de son âge : copines, lycée, profs, parents. Ce que chacun ignore en revanche, c'est que l'adolescente est une habituée du dark web, où elle sert d'intermédiaire anonyme dans la fabrication et la vente de faux papiers. Beaucoup par militantisme anti-frontières, un peu pour l'argent... Un jour, pour un gros coup, elle accepte de rencontrer un de ses clients IRL ("In Real Life", dans la vraie vie). L'existence tranquille de la lycéenne bascule aussitôt, entre menaces et paranoïa. Inspiré de véritables affaires, IRL montre une adolescente pour laquelle le passage du virtuel au réel est semblable à celui de l'enfance à l'âge adulte : elle est désormais responsable de ses actes, et seule à en affronter les conséquences. Pour le meilleur et pour le pire. Après GoSt 111, Fauve Polar SNCF au Festival d'Angoulême 2021, Cristal 417 et le récent A mourir entre les bras de ma nourrice, Prix RTL du mois et nommé au Fauve Polar SNCF 2025, le duo Mark Eacersall / Henri Scala revient pour un thriller aussi atypique que documenté sur l'univers de la cybercriminalité. Dans les pas d'une adolescente de son temps, IRL propose une immersion captivante qui brouille les pistes et nous invite à passer de l'autre côté de l'écran - mais aussi à reconsidérer la frontière entre réel et virtuel...