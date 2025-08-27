En quelques décennies, l'emblématique bête noire des forêts, jadis célébrée comme figure de la "nature sauvage", s'est muée en espèce envahissante, parfois dérangeante, voire honnie. C'est un fait : les sangliers sont parmi nous. Des crêtes boisées aux plaines agricoles, des quartiers pavillonnaires aux parcs urbains, ils s'imposent comme des acteurs à part entière de nos territoires. Bon gré, mal gré, le sanglier est désormais un véritable "animal politique", au coeur de débats animés et de controverses passionnées. Mêlant expériences naturalistes, connaissances écologiques et cynégétiques, cet ouvrage propose une plongée littéraire et scientifique dans le monde d'un animal aussi rusé qu'insaisissable. Imprévisibles, résistant à toute domination humaine, les sangliers nous invitent à repenser notre manière d'habiter la Terre et à imaginer les contours d'une cohabitation possible avec un vivant qui, bien souvent, nous échappe.