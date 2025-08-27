Inscription
Sangliers

Raphaël Mathevet, Roméo Bondon

En quelques décennies, l'emblématique bête noire des forêts, jadis célébrée comme figure de la "nature sauvage", s'est muée en espèce envahissante, parfois dérangeante, voire honnie. C'est un fait : les sangliers sont parmi nous. Des crêtes boisées aux plaines agricoles, des quartiers pavillonnaires aux parcs urbains, ils s'imposent comme des acteurs à part entière de nos territoires. Bon gré, mal gré, le sanglier est désormais un véritable "animal politique", au coeur de débats animés et de controverses passionnées. Mêlant expériences naturalistes, connaissances écologiques et cynégétiques, cet ouvrage propose une plongée littéraire et scientifique dans le monde d'un animal aussi rusé qu'insaisissable. Imprévisibles, résistant à toute domination humaine, les sangliers nous invitent à repenser notre manière d'habiter la Terre et à imaginer les contours d'une cohabitation possible avec un vivant qui, bien souvent, nous échappe.

Par Raphaël Mathevet, Roméo Bondon
Chez Actes Sud Editions

Auteur

Raphaël Mathevet, Roméo Bondon

Editeur

Actes Sud Editions

Genre

Animaux sauvages

9782330208677
