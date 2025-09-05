Inscription
France

Express Map

ActuaLitté
Les célèbres musées parisiens, le château de Versailles et ceux de la Loire, les sentiers de randonnée des Pyrénées, les plages de la Côte d'Azur... Voulez-vous trouver toutes les attractions de la France ? Choisissez notre carte routière qui couvre toute la France. Routes numérotées, distances en kilomètres, index des localités, forêts, parcs nationaux y sont inclus ! ExpressMap, le spécialiste des éditions de voyages, vous propose des cartes laminées grand format très détaillées. La série comfort ! map est préparée selon un procédé breveté "pliage-flexi" . D'une résistance à toute épreuve, les cartes de cette série peuvent être pliées et dépliées à l'infini durant vos voyages. Grâce à ExpressMap vous ne risquez pas de vous perdre ! Les atouts de la carte : - carte routière à l'échelle 1 : 1 100 000 ; - réseau routier mis à jour, informations sur les travaux routiers ; - autoroutes et échangeurs principaux ; - numérotation et catégorisation détaillées des routes ; - distances en kilomètres ; - lisibilité optimale des reliefs, des forêts, des parcs nationaux ; - descriptions des chaînes de montagnes, des sommets, des cols principaux, etc. ; - index des localités.

Par Express Map
Chez Express Map

|

Auteur

Express Map

Editeur

Express Map

Genre

France

France

Express Map

Paru le 05/09/2025

2 pages

Express Map

8,90 €

ActuaLitté
9788383554440
© Notice établie par ORB
