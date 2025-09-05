Certains cherchent des soleils

Ce travail a été réalisé lors de 2 voyages faits, le premier en train de Moscou à Pékin, le second, toujours en train, de Moscou à Yakoutsk cette fois-ci. Il raconte l'histoire du défilement des paysages sibériens rythmée par la lenteur du train, celle de l'errance mélancolique dans le froid et la solitude des villes où je me suis arrêté, celle enfin d'une vie partagée avec les évènes, nomades éleveurs de rennes qui vivent dans la Kolyma, là où des milliers de prisonniers du goulag sont morts en construisant la Route des os.