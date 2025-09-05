Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Beaux livres

Certains cherchent des soleils

Jean-Jacques Santucci

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce travail a été réalisé lors de 2 voyages faits, le premier en train de Moscou à Pékin, le second, toujours en train, de Moscou à Yakoutsk cette fois-ci. Il raconte l'histoire du défilement des paysages sibériens rythmée par la lenteur du train, celle de l'errance mélancolique dans le froid et la solitude des villes où je me suis arrêté, celle enfin d'une vie partagée avec les évènes, nomades éleveurs de rennes qui vivent dans la Kolyma, là où des milliers de prisonniers du goulag sont morts en construisant la Route des os.

Par Jean-Jacques Santucci
Chez Images Plurielles

|

Auteur

Jean-Jacques Santucci

Editeur

Images Plurielles

Genre

Thèmes photo

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Certains cherchent des soleils par Jean-Jacques Santucci

Commenter ce livre

 

Certains cherchent des soleils

Jean-Jacques Santucci

Paru le 05/09/2025

64 pages

Images Plurielles

15,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782919436859
9782919436859
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.