Penser contre soi-même

Nathan Devers

Pourquoi la philosophie ? Qu'apporte-t-elle à l'existence ? Que change-t-elle à nos vies ? Nathan Devers a voulu répondre à ces questions de manière personnelle. Pourquoi, alors qu'il avait choisi de devenir rabbin au terme d'une adolescence très croyante, a-t-il perdu la foi ? Comment a-t-il pu abandonner une vocation profonde au profit d'un univers sans dogme ? Intense et puissant, ce récit est une vibrante invitation à philosopher, c'est-à-dire à penser contre soi-même. Une quête universelle et pourtant difficile : le désir d'échapper à ses préjugés, de bouleverser ses certitudes, d'aller au-delà de l'identité déterminée par sa naissance. C'est l'histoire d'une rupture vécue comme une aurore. Ou comment donner du sens à un monde qui en manque. Ce livre est disert, inventif, éclatant. Feu d'article d'écriture, il mêle, intelligence et humour, rigueur et poésie, vacheries et tendresses. C'est brillant. Roger Pol-Droit, Le Monde des livres. Un texte sophistiqué et très original, à la fois profond et drôle. Louis-Henri de La Rochefoucauld, L'Express.

Par Nathan Devers
Chez LGF/Le Livre de Poche

Auteur

Nathan Devers

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Autres philosophes

Penser contre soi-même

Nathan Devers

Paru le 27/08/2025

360 pages

LGF/Le Livre de Poche

9,20 €

9782253252757
© Notice établie par ORB
