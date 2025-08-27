Inscription
#Polar

Les enquêtes de Maud Delage Tomes 1 et 2

Marie-Bernadette Dupuy

ActuaLitté
Un jeune couple de marginaux retrouvé mort dans un souterrain proche d'Angoulême, un riche coureur automobile dont le véhicule explose sans raison apparente, deux adolescentes et trois hommes portés disparus, une fugitive retrouvée au fond d'un puits alors qu'elle avait décidé de rejoindre un séducteur de pacotille... Dès ses débuts à la gendarmerie d'Angoulême, Maud Delage se retrouve confrontée à des enquêtes à haut risque. Jusqu'où est-elle prête à aller, avec l'aide de ses collègues Irwan et Xavier, pour résoudre ces énigmes sans être la prochaine victime ? Presque du polar local, mais avec cette petite touche qui fait la différence. L'Indépendant.

Par Marie-Bernadette Dupuy
Chez LGF/Le Livre de Poche

|

Auteur

Marie-Bernadette Dupuy

Editeur

LGF/Le Livre de Poche

Genre

Romans policiers

Les enquêtes de Maud Delage Tomes 1 et 2

Marie-Bernadette Dupuy

Paru le 27/08/2025

768 pages

LGF/Le Livre de Poche

10,90 €

ActuaLitté
9782253251859
© Notice établie par ORB
