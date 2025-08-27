Les enquêtes de Maud Delage Tomes 1 et 2

Un jeune couple de marginaux retrouvé mort dans un souterrain proche d'Angoulême, un riche coureur automobile dont le véhicule explose sans raison apparente, deux adolescentes et trois hommes portés disparus, une fugitive retrouvée au fond d'un puits alors qu'elle avait décidé de rejoindre un séducteur de pacotille... Dès ses débuts à la gendarmerie d'Angoulême, Maud Delage se retrouve confrontée à des enquêtes à haut risque. Jusqu'où est-elle prête à aller, avec l'aide de ses collègues Irwan et Xavier, pour résoudre ces énigmes sans être la prochaine victime ? Presque du polar local, mais avec cette petite touche qui fait la différence. L'Indépendant.