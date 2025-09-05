Inscription
Fish & Ships

Patelin, Adam, Midam, Ben BK

Le principe du jeu vidéo de Game Over ? Un petit barbare (pas toujours super adroit, il est vrai...) doit sauver une princesse (pas toujours super maline, avouons-le...). A partir de ce postulat limpide, toute l'équipe du Gang of fun orchestre des situations toujours plus loufoques et inattendues, dégénérant systématiquement en éclats de rire et d'hémoglobine ! Un humour transgressif mais résolument tous publics, plébiscité plus que jamais par les lecteurs du journal Spirou , qui trouvent dans ce prolongement de l'univers de Kid Paddle l'occasion de se régaler de l'intrusion des célèbres Blorks ! Game Over ? Au bout de 24 tomes, on redemande toujours du " Same player shoot again ". Une longévité exceptionnelle dans le monde de la BD.

Par Patelin, Adam, Midam, Ben BK
Chez Editions Dupuis

Auteur

Patelin, Adam, Midam, Ben BK

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Humour

2

Fish & Ships

Patelin, Adam, Midam

Paru le 05/09/2025

48 pages

Editions Dupuis

12,95 €

9782808510233
