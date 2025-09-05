Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Les sorties de la rentrée littéraire Prix du Roman Fnac : métier ? Défricheur Le Mystery cosy, ou le polar douillet
#Essais

Fish & Ships

Patelin, Adam, Midam

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Le principe du jeu vidéo de Game Over ? Un petit barbare (pas toujours super adroit, il est vrai...) doit sauver une princesse (pas toujours super maline, avouons-le...). A partir de ce postulat limpide, toute l'équipe du Gang of fun orchestre des situations toujours plus loufoques et inattendues, dégénérant systématiquement en éclats de rire et d'hémoglobine ! Un humour transgressif mais résolument tous publics, plébiscité plus que jamais par les lecteurs du journal Spirou , qui trouvent dans ce prolongement de l'univers de Kid Paddle l'occasion de se régaler de l'intrusion des célèbres Blorks ! Game Over ? Au bout de 24 tomes, on redemande toujours du " Same player shoot again ". Une longévité exceptionnelle dans le monde de la BD.

Par Patelin, Adam, Midam
Chez Editions Dupuis

|

Auteur

Patelin, Adam, Midam

Editeur

Editions Dupuis

Genre

Humour

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Fish & Ships par Patelin, Adam, Midam

Commenter ce livre

 

Fish & Ships

Patelin, Adam, Midam

Paru le 05/09/2025

48 pages

Editions Dupuis

12,95 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782808510233
9782808510233
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

Considéré comme perdu, un rarissime manuscrit refait surface Le testament de Napoléon dévoilé dans un livre d’exception Rentrée littéraire : Amélie Nothomb attendue pour remplacer Freida McFadden Rentrée littéraire en panne : où sont passés les grands romans attendus ?
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.