Fish & Ships

Le principe du jeu vidéo de Game Over ? Un petit barbare (pas toujours super adroit, il est vrai...) doit sauver une princesse (pas toujours super maline, avouons-le...). A partir de ce postulat limpide, toute l'équipe du Gang of fun orchestre des situations toujours plus loufoques et inattendues, dégénérant systématiquement en éclats de rire et d'hémoglobine ! Un humour transgressif mais résolument tous publics, plébiscité plus que jamais par les lecteurs du journal Spirou , qui trouvent dans ce prolongement de l'univers de Kid Paddle l'occasion de se régaler de l'intrusion des célèbres Blorks ! Game Over ? Au bout de 24 tomes, on redemande toujours du " Same player shoot again ". Une longévité exceptionnelle dans le monde de la BD.