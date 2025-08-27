Mille questions à mon gynéco

Vous avez toujours mille questions à poser à votre gynéco, mais le temps vous manque ? Ou bien vous n'osez pas les formuler ? Pas de panique ! @Mon. Gyneco, le Dr Olivier Marpeau, est là pour y répondre ! Dans l'esprit de ses vidéos "Question de ma meuf" , il dézingue les idées reçues sur la santé féminine, vous rassure et vous guide. Le Dr Olivier Marpeau est gynécologue obstétricien depuis 2009. Passionné par la vulgarisation médicale, il crée avec sa femme @Mon. Gyneco en 2022 (retrouvez-le sur Facebook, TikTok et Instagram). Son désir de faciliter et simplifier l'accès à l'info gynéco l'invite à transmettre son savoir avec précision, enthousiasme et humour. Fertilité, contraception, IVG, ménopause, endométriose, SOPK, IST, cancer du sein, etc. : tout est abordé. Des informations scientifiques rendues claires et limpides. Des réponses fiables et sans réserve sur la santé féminine.