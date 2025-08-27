Juillet 2018, soir de la finale de la Coupe du Monde de football. Un jeune homme se cache dans les WC d'un centre commercial, les mains couvertes de sang. Il se fait appeler Tom. Ce fils unique de 29 ans, de son vrai nom Romain Marais, est étudiant en pharmacie et depuis l'enfance l'objet de brimades, de rejets et de frustrations qui l'ont mué en homme largué et érotomane, aux prises avec d'étranges désirs de dévoration. Jeune actrice noire en pleine ascension, Lame se livre à des séances d'hypnose pour soigner un eczéma qui la ronge. Plongée dans un état second, elle revisite son enfance en banlieue, sa rencontre décisive avec son amie Génia, ses rêves de cinéma... et tente ainsi d'échapper à un sentiment de menace qui la hante. L'un est un monstre en puissance ; l'autre une comédienne en devenir qui réalise que ce corps, qu'elle veut offrir et voir vibrer au contact du monde, lui échappe et la met en danger. Les deux trajectoires vont se juxtaposer jusqu'à leur collision... Avale est un livre de genre (à entendre dans sa polysémie), à l'écriture éclatante et sensuelle. Un premier roman qui ne laisse pas indemne, à l'image de son autrice dont le talent déjà connu sur scène s'exprime ici avec une force impressionnante.