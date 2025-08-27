Au fond de sa cabane, Jeffrey tire sur ses chaînes comme un animal en cage, un loup sous codéine. Livré à ses addictions et ses hantises, il tente d'assembler les fragments douloureux de son passé, mais les séances d'insulinothérapie que ses parents lui ont imposées dans sa jeunesse ont fait de sa mémoire un champ de ruines. Il n'a qu'un seul ami, Seymour, un cow-boy Noir et taiseux, avec qui il aime chevaucher au milieu de paysages grandioses, renouant avec une liberté sauvage. Mais cette fraternité ne suffit pas à repousser les assauts de l'ennemi tapi dans sa cervelle qui se réjouit de sa déchéance. Jeffrey a aimé autrefois Kathleen, une femme solaire et pleine de compassion. Une nuit, elle est partie, ne pouvant plus supporter ses dérives narcotiques et ses non-dits. Mais Kathleen l'a-t-elle vraiment quitté ? Incapable de distinguer le cauchemar de la réalité, dévoré par la culpabilité, Jeffrey se lance dans une quête désespérée, reconstituant un crime qu'il n'est pas sûr d'avoir commis. Un environnement impitoyable gangréné par la corruption et le vice, une nature somptueuse et indomptée traversée au triple galop, une violence paroxystique : le roman emprunte aux codes du western pour interroger la masculinité, cette drogue à la fois euphorisante et toxique. Librement inspiré de l'oeuvre de Townes Van Zandt, le barde maudit de la musique country, imprégné de poésie biblique, La joie de l'ennemi est une ballade crépusculaire, l'exploration fiévreuse d'un lointain intérieur.