L'ère des impostures

Le débat sur l'identité est aujourd'hui ordonné autour de deux revendications singulières : la liberté de l'individu de choisir son identité et de la voir reconnaître socialement ; le droit du groupe de définir son identité culturelle de manière autonome et de choisir ses membres. Face au carcan des normes sociales contraignantes ou au conservatisme des identités "naturelles" (le genre), l'individu se dit aujourd'hui seul maître de son assignation. Et dans cette revendication de l'autodétermination, les autres, y compris les institutions, sont sommés de s'adapter et de reconnaître ces choix souverains. De leur côté, les groupes tracent une frontière entre eux-mêmes et les autres, affirment leur droit de définir eux-mêmes leur identité culturelle et de choisir leurs membres. Il suffit de songer à l'appropriation culturelle ou aux politiques des groupes racialisés en quête d'une reconnaissance. Or ces deux désirs ne peuvent s'accorder : la liberté, la fluidité et l'autodétermination butent fatalement sur la rigidité et le contrôle des identités collectives. Pour comprendre ce qui se joue dans la construction sociale des identités, Astrid von Busekist s'inspire des imposteurs, ces personnes qui s'inventent une identité à leur mesure mais qui se heurtent à un rappel sans concession : l'individu ne peut pas choisir librement qui il est. Les imposteurs sont alors une sorte de miroir qui permet de saisir les contradictions des politiques contemporaines de l'identité.