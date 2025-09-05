Les Carnets de Stamford Hawksmoor Ed. exclusive à CANAL BD

Il y a deux cents ans, l'Angleterre perdit la guerre contre Napoléon. Comme le reste de l'Europe, elle fut envahie par la France et la famille royale fut guillotinée. Mais après une période marquée par des attentats meurtriers et une répression brutale, le jour tant attendu de l'Indépendance est proche ! C'est dans ce contexte de tension sociale et politique extrême que Stamford Hawksmoor va se retrouver impliqué dans une affaire de chantage et de meurtres impliquant des membres éminents de la haute société... Cette histoire complète est à la fois une enquête menée de main de maître par un Bryan Talbot au sommet de son art, et une nouvelle occasion qui nous est offerte de retrouver l'univers alternatif passionnant, si proche du nôtre, dans lequel s'épanouira la brillante série Grandville. Après le succès rencontré par la série GRANDVILLE, (Prix Polar SNCF, Sélection Officielle Angoulême 2025), Bryan TALBOT revient dans son univers uchronique avec un nouveau récit complet entièrement inédit, proposé ici en première exclusivité mondiale ! Prequel située vingt ans avant les évènements décrits dans la série mettant en scène le fameux Inspecteur Lebrock, ce nouveau récit se déroule dans une ville de Londres qui vit la fin de l'occupation française et est intégralement consacré à Stamford Hawksmoor, mentor du héros de Grandville et véritable avatar de Sherlock Holmes. Avec près de deux cents pages, ce nouvel opus qui a demandé à Bryan Talbot plus de deux ans de création, permet à l'auteur comme au lecteur de se plonger dans un monde fascinant qui mêle enquête policière victorienne et l'exploration d'un univers à la fois superbe et riche, vision très tangible de ce que notre monde aurait pu être.