#Essais

38, rue de Londres

Philippe Sands

Dans la soirée du 16 octobre 1998, le dictateur chilien Augusto Pinochet est arrêté dans une clinique de Londres. Après un règne brutal marqué par des assassinats, des disparitions et des tortures dans le centre de détention et d'interrogatoire situé au "38, rue de Londres" , à Santiago, il est inculpé de crimes de génocide, de tortures, de terrorisme international et d'enlèvements. Il sera empêché de retourner au Chili pendant plus d'un an, en attendant l'aboutissement de la bataille juridique internationale autour de son cas. En 2006, âgé de quatre-vingt-onze ans, il s'éteint à l'Hôpital militaire de Santiago. En 1984, Walther Rauff, considéré comme l'un des plus grands criminels nazis, meurt dans son lit, à Santiago, sans avoir jamais été extradé, ni jugé. Responsable direct de la mort de près de 100 000 victimes juives par gazage dans des camions - les "unités de tuerie mobiles" -, dont il a organisé la conception et le déploiement, il se réfugia, après la guerre, en Patagonie, protégé jusqu'à sa mort par les milieux militaires chiliens, dont il fut très proche. Ces assassins hors du commun finiront-ils par répondre de leurs actes ? Comment leurs histoires sont-elles liées ? Dans ce thriller juridique fascinant qui retrace l'histoire et le parcours croisé de deux des criminels les plus impitoyables du xxe siècle, Philippe Sands pose la question de l'impunité et de l'immunité, une question d'une inquiétante actualité. Avocat international franco-britannique, Philippe Sands est aussi professeur de droit à l'University College de Londres et écrivain. Il est l'auteur, chez Albin Michel, de Retour à Lemberg (2017), La Filière (2019) et de La Dernière Colonie (2022).

Par Philippe Sands
Chez Albin Michel

|

Auteur

Philippe Sands

Editeur

Albin Michel

Genre

Généralités

38, rue de Londres

Philippe Sands

Paru le 27/08/2025

544 pages

Albin Michel

23,90 €

9782226493446
