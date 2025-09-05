Aux confins de la galaxie, un essaim de femelles extraterrestres ont décidé de se rebeller contre le système de gouvernement patriarcal et de quitter la planète Club - leur seul destin jusque-là était de mourir après avoir donné naissance. L'une d'elles, Coco, est chargée de surveiller un secteur de la galaxie qui coïncide avec notre planète. Mais Coco s'ennuie à mourir, elle décide de descendre sur Terre pour profiter des plaisirs de la chair et de l'amour humain. Elle ne tardera pas à découvrir que rien n'est simple et que pour fonder un couple, il faut déchiffrer et respecter d'innombrables codes et règles.