#Roman graphique

Aux confins de la galaxie, un essaim de femelles extraterrestres ont décidé de se rebeller contre le système de gouvernement patriarcal et de quitter la planète Club - leur seul destin jusque-là était de mourir après avoir donné naissance. L'une d'elles, Coco, est chargée de surveiller un secteur de la galaxie qui coïncide avec notre planète. Mais Coco s'ennuie à mourir, elle décide de descendre sur Terre pour profiter des plaisirs de la chair et de l'amour humain. Elle ne tardera pas à découvrir que rien n'est simple et que pour fonder un couple, il faut déchiffrer et respecter d'innombrables codes et règles.

Par Otero Sole
Chez Presque Lune

|

Auteur

Otero Sole

Editeur

Presque Lune

Genre

Romans graphiques

Intense

Otero Sole

Paru le 05/09/2025

176 pages

Presque Lune

22,00 €

9782491727819
© Notice établie par ORB
