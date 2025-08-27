Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

Comptabilité approfondie DCG 10

Alain Burlaud

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
Ce manuel traite de l'intégralité du programme du diplôme de comptabilité et de gestion. Il prépare à l'épreuve n° 10 - Comptabilité approfondie Cette nouvelle édition est conforme au PCG 2025 Comme l'exige le programme de l'épreuve, cet ouvrage, tout en couleur, contient : - Une explicitation du processus de normalisation comptable et du cadre conceptuel ; - Une présentation de la profession comptable et une introduction à l'audit ; - Un exposé approfondi des règles comptables relatives aux actifs et passifs (immobilisations corporelles et incorporelles, actifs financiers, stocks et encours, provisions, actifs et passifs en monnaie étrangère) ainsi qu'aux capitaux permanents (constitution des sociétés, variations du capital social, affectation du résultat, provisions réglementées, dettes financières). Les règles de rattachement des charges et produits au résultat de l'exercice sont également détaillées. - Un développement sur les particularités comptables de certaines entités (collectivités territoriales, associations, professions libérales). Le cours est illustré par de nombreux exemples. - Pour vous évaluer et réviser les points essentiels, des QCM correspondant à chaque chapitre et des applications. - Des cas, issus des annales du DCG, permettent de s'entraîner dans les conditions de l'examen. Les règles françaises sont complétées par des Focus présentant les différences avec les International Financial Reporting Standards (IFRS). Un développement sur l'information en matière de durabilité permet d'aborder les dernières évolutions de la doctrine comptable et du cadre normatif de l'UE.

Par Alain Burlaud
Chez Foucher

|

Auteur

Alain Burlaud

Editeur

Foucher

Genre

DCG10 Comptabilité approfondie

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur Comptabilité approfondie DCG 10 par Alain Burlaud

Commenter ce livre

 

Comptabilité approfondie DCG 10

Alain Burlaud

Paru le 27/08/2025

480 pages

Foucher

37,00 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782216177127
9782216177127
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.