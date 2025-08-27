Comptabilité approfondie DCG 10

Ce manuel traite de l'intégralité du programme du diplôme de comptabilité et de gestion. Il prépare à l'épreuve n° 10 - Comptabilité approfondie Cette nouvelle édition est conforme au PCG 2025 Comme l'exige le programme de l'épreuve, cet ouvrage, tout en couleur, contient : - Une explicitation du processus de normalisation comptable et du cadre conceptuel ; - Une présentation de la profession comptable et une introduction à l'audit ; - Un exposé approfondi des règles comptables relatives aux actifs et passifs (immobilisations corporelles et incorporelles, actifs financiers, stocks et encours, provisions, actifs et passifs en monnaie étrangère) ainsi qu'aux capitaux permanents (constitution des sociétés, variations du capital social, affectation du résultat, provisions réglementées, dettes financières). Les règles de rattachement des charges et produits au résultat de l'exercice sont également détaillées. - Un développement sur les particularités comptables de certaines entités (collectivités territoriales, associations, professions libérales). Le cours est illustré par de nombreux exemples. - Pour vous évaluer et réviser les points essentiels, des QCM correspondant à chaque chapitre et des applications. - Des cas, issus des annales du DCG, permettent de s'entraîner dans les conditions de l'examen. Les règles françaises sont complétées par des Focus présentant les différences avec les International Financial Reporting Standards (IFRS). Un développement sur l'information en matière de durabilité permet d'aborder les dernières évolutions de la doctrine comptable et du cadre normatif de l'UE.