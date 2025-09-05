Inscription
Et il n'en resta plus que (n-1)

Sarah Pinsker, Julien Wacquez

Un crime a été commis dans le multivers. Le problème : il semble que Sarah Pinsker ait tué Sarah Pinsker, et qu'une autre Sarah Pinsker soit chargée de l'enquête. Mais comment identifier le criminel lorsqu'il vous ressemble tant ? Que sa trajectoire ait déviée de la vôtre à une toute petite décision près ? Avec "Et il n'en resta plus que (n plus un)", Sarah Pinkser croise "Ils étaient dix" d'Agatha Christie avec "Dans la peau de John Malkovich" dans un étonnant roman queer - car aucun homme n'est présent dans ces pages !

Par Sarah Pinsker, Julien Wacquez
Chez L'Oeil d'Or

Auteur

Sarah Pinsker, Julien Wacquez

Editeur

L'Oeil d'Or

Genre

Science-fiction

Et il n'en resta plus que (n-1)

Sarah Pinsker trad. Julien Wacquez

Paru le 05/09/2025

110 pages

L'Oeil d'Or

15,00 €

