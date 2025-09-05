Et il n'en resta plus que (n-1)

Un crime a été commis dans le multivers. Le problème : il semble que Sarah Pinsker ait tué Sarah Pinsker, et qu'une autre Sarah Pinsker soit chargée de l'enquête. Mais comment identifier le criminel lorsqu'il vous ressemble tant ? Que sa trajectoire ait déviée de la vôtre à une toute petite décision près ? Avec "Et il n'en resta plus que (n plus un)", Sarah Pinkser croise "Ils étaient dix" d'Agatha Christie avec "Dans la peau de John Malkovich" dans un étonnant roman queer - car aucun homme n'est présent dans ces pages !