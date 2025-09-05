Inscription
Le songe d'Allegra

Celestina Milady

ActuaLitté
Venez, venez donc en Steredenn ! Ce continent déborde d'énigmes, d'humains courageux et de créatures étranges. On dit même que les mythes se promènent parfois sous le soleil. Le plus grand mystère reste l'absence de rêves et de cauchemars. Les nuits des Steredenniens en sont dépourvues. Mais, lors de rares fois au cours du millénaire, une poignée de personnes se mettent à rêver. Durant ces nuits gravées dans le marbre de l'histoire, ils reçoivent tous un aperçu du futur. L'un de ces rêveurs légendaires est la princesse Allegra du Gunaisling. Son songe a transformé le monde et initié sa propre légende. Suivez-la dans son aventure...

Par Celestina Milady
Chez Hello Editions

|

Auteur

Celestina Milady

Editeur

Hello Editions

Genre

Mondes fantastiques

Le songe d'Allegra

Celestina Milady

Paru le 05/09/2025

224 pages

Hello Editions

20,90 €

ActuaLitté
9782386274268
