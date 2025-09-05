Alice Soult est sans emploi, sans ressources. Elle n'a pas d'autre choix que d'accepter un poste douteux proposé par un chef de service aux intentions troubles. Sa mission ? Intégrer la Maison Cornue, un immeuble étrange au coeur d'un quartier en rénovation, où l'atmosphère est plus pesante qu'un simple conflit d'expropriation. Deux de ses habitants, un couple sans histoires, viennent de se suicider. Officiellement, du moins. Dans ce Bunker aux allures de forteresse, Alice découvre un mode de vie paranoïaque : armes dans chaque appartement, provisions amassées comme en temps de guerre, silence pesant des voisins qui semblent partager un terrible secret. Dès son arrivée, elle est scrutée, testée et déjà soupçonnée. Que cachent réellement ces résidents ? Pourquoi sont-ils prêts à tout pour préserver leur isolement ? Et surtout, jusqu'où iront-ils pour empêcher Alice de découvrir la vérité ? Dans une ambiance oppressante où la peur se mêle à la folie, Bunker Parano nous entraîne dans une enquête haletante, au coeur d'une communauté enfermée dans ses angoisses... Georges-Jean Arnaud, maître incontesté de la littérature populaire du 20e siècle, est l'auteur d'une oeuvre monumentale de plus de quatre cents romans. Il a notamment marqué la science-fiction avec La Compagnie de Glaces, la plus grande saga francophone de l'histoire de la littérature par son ampleur. Il s'est également illustré dans le polar et le thriller psychologique.