Marcel Rochas

Denis Bruna, Hannah Morelle

ActuaLitté
Bien que Marcel Rochas ait marqué l'histoire de la mode, des années 1920 jusqu'à sa disparition, en 1955, son oeuvre et son parcours sont largement méconnus. Au mieux, certains gardent à l'esprit sa guêpière, ils se souviennent peut-être aussi de l'iconique dentelle noire ou, plus probablement encore, de ses parfums dont certains sont toujours commercialisés. C'est oublier que sa renommée a été éclatante en son temps, à l'égal de celles de Patou, Schiaparelli ou Lelong, et qu'elle a largement dépassé les frontières. Rochas entre en couture un peu par hasard : en grand admirateur des femmes, il conçoit des lignes simples, jeunes, élégantes et sportives, à l'image de sa jeune épouse Yvonne, qui le distinguent et lui offrent ses premiers succès. Dès lors, et au gré de ses mariages, il ne cesse de proposer une vision de la femme en constante évolution et de réinventer son style : architectural et artistique sous l'influence de Rina, puis classique, sage et délicat lorsqu'il épouse Hélène. Il expérimente ainsi tous azimuts, maniant les formes, les motifs - comme avec sa collection des oiseaux -, les textiles et de leurs textures. Il rencontre alors un écho médiatique sans précédent, dont il saura jouer en maître. Sa contribution ne se limite pas à la haute couture, accompagnant l'avènement du prêt-à-porter. Rochas ouvre une boutique des frivolités dans laquelle il commercialise des vêtements plus abordables, ainsi qu'un ensemble d'accessoires - au titre desquels ses parfums - qui, toujours, se déclinent dans une même cohérence esthétique. En véritable touche-à-tout, il dessine également des modèles de costumes de théâtre et de cinéma, comme pour le film Falbala de Jacques Becker. Enfin, il développe un système de communication qu'il décline sur tous types de supports : publicités, griffes ou encore revers de ses vêtements sont au pas de sa charte graphique. Cet ouvrage retrace l'itinéraire de Marcel Rochas en le replaçant au coeur de l'histoire de la mode. Il présente toute l'étendue de la pratique de celui qui fut à la fois homme de mode, homme d'affaires, mondain médiatique et communicant avisé... toujours avec un certain sens de l'audace.

Denis Bruna, Hannah Morelle
Chez Les Arts Décoratifs

|

Auteur

Denis Bruna, Hannah Morelle

Editeur

Les Arts Décoratifs

Genre

Histoire de la mode

Marcel Rochas

Hannah Morelle

Paru le 05/09/2025

166 pages

Les Arts Décoratifs

35,00 €

9782383140306
