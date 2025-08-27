Jamais victime !

Dans une situation de harcèlement, la victime et le harceleur ne se rencontrent pas par hasard. Ils jouent chacun inconsciemment leur rôle et traduisent dans leurs comportements respectifs un mal-être, empreint de dévalorisation et de peur. Malheureusement, les campagnes de prévention contre le harcèlement à l'école n'ont que peu d'effet. N'est-il pas temps de poser un autre regard sur ce phénomène ? Comprendre pour agir, telle est l'invitation de ce livre. S'adressant à tous les parents, il propose 10 clés éducatives pour apprendre à protéger ses enfants du harcèlement, mais aussi pour qu'ils ne deviennent jamais victimes des autres, de la vie ou bien d'eux-mêmes.