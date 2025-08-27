Inscription
#Essais

Jamais victime !

Marie-Pierre Lescure

ActuaLitté
Dans une situation de harcèlement, la victime et le harceleur ne se rencontrent pas par hasard. Ils jouent chacun inconsciemment leur rôle et traduisent dans leurs comportements respectifs un mal-être, empreint de dévalorisation et de peur. Malheureusement, les campagnes de prévention contre le harcèlement à l'école n'ont que peu d'effet. N'est-il pas temps de poser un autre regard sur ce phénomène ? Comprendre pour agir, telle est l'invitation de ce livre. S'adressant à tous les parents, il propose 10 clés éducatives pour apprendre à protéger ses enfants du harcèlement, mais aussi pour qu'ils ne deviennent jamais victimes des autres, de la vie ou bien d'eux-mêmes.

Par Marie-Pierre Lescure
Chez Dunod

|

Auteur

Marie-Pierre Lescure

Editeur

Dunod

Genre

Harcèlement

Retrouver tous les articles sur Jamais victime ! par Marie-Pierre Lescure

Jamais victime !

Marie-Pierre Lescure

Paru le 27/08/2025

232 pages

Dunod

9,90 €

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100883097
9782100883097
© Notice établie par ORB
plus d'informations

