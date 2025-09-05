Inscription
#Roman francophone

Manque

Vanasay Khamphommala, Sarah Kane

ActuaLitté
Je hais ces mots qui me maintiennent en vie Je hais ces mots qui ne me laissent pas mourir Qu'est-ce qui nous anime et nous abîme ? L'amour, la famille, la violence sociale ? Dans son avant-dernière pièce, Sarah Kane nous emmène dans les tréfonds du désir, où quatre voix semblent émerger de l'inconscient. La dépression, symptôme d'une société malade, alimente une bataille éternelle entre amour et mort. La contradiction est puissante : "Seul l'amour peut me sauver et c'est l'amour qui m'a détruit". L'obsession tourne à vide. L'oeuvre de Sarah Kane est courte, mais éclatante. Cinq textes de 1995 à 1999, qui révolutionnèrent le théâtre britannique - héritière d'Edward Bond, de Martin Crimp ou d'Harold Pinter, elle expose dans la lumière la plus crue la violence des relations sociales dans la société contemporaine. Individualisme, angoisse, amour : avec Manque, Sarah Kane radicalise son écriture vers la poésie, défait les corps du théâtre et transmet par la littérature la puissance de la désintégration amoureuse.

Manque

Sarah Kane trad. Vanasay Khamphommala

Paru le 05/09/2025

80 pages

L'Arche Editions

13,00 €

9782381980898
