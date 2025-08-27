S'entraîner à la Process Communication

D'où viennent les malentendus entre deux personnes et comment les éviter ? La Process Com est une formidable boîte à outils pour se comprendre et comprendre les autres. Ce volume de perfectionnement propose 40 exercices pour s'entraîner à communiquer autrement, illustrés de témoignages de la vie quotidienne. A la fin de ce parcours progressif en 30 jours, vous maîtriserez tous les outils d'observation et de connaissance de soi de la Process Communication. Ils vous permettront de développer vos points forts et vous aideront à établir des relations constructives et positives avec les autres. Préfaces de Gérard Collignon et de Taibi Kahler, fondateur de la Process Communication®