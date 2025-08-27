Inscription
Newsletter
linkedin soundcloud twitter bluesky mastodon facebook rss flicker youtube instagram
Recherche

En ce moment :

Quand la lecture change de mains Marché du livre : 2024, année difficile Livres de la Rentrée littéraire 2025
#Essais

S'entraîner à la Process Communication

Jérôme Lefeuvre, Taibi Kahler, Gérard Collignon

ActuaLitté
Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr
D'où viennent les malentendus entre deux personnes et comment les éviter ? La Process Com est une formidable boîte à outils pour se comprendre et comprendre les autres. Ce volume de perfectionnement propose 40 exercices pour s'entraîner à communiquer autrement, illustrés de témoignages de la vie quotidienne. A la fin de ce parcours progressif en 30 jours, vous maîtriserez tous les outils d'observation et de connaissance de soi de la Process Communication. Ils vous permettront de développer vos points forts et vous aideront à établir des relations constructives et positives avec les autres. Préfaces de Gérard Collignon et de Taibi Kahler, fondateur de la Process Communication®

Par Jérôme Lefeuvre, Taibi Kahler, Gérard Collignon
Chez Dunod

|

Auteur

Jérôme Lefeuvre, Taibi Kahler, Gérard Collignon

Editeur

Dunod

Genre

Communication

Partager ce livre sur Bluesky Partager ce livre sur Mastodon Partager ce livre sur Linkedin Partager ce livre par mail

Retrouver tous les articles sur S'entraîner à la Process Communication par Jérôme Lefeuvre, Taibi Kahler, Gérard Collignon

Commenter ce livre

 

S'entraîner à la Process Communication

Jérôme Lefeuvre

Paru le 27/08/2025

312 pages

Dunod

9,90 €

Acheter sur Furet.com Acheter sur Decitre.fr

Lire un extrait
ActuaLitté
Scannez le code barre 9782100883080
9782100883080
© Notice établie par ORB
plus d'informations

Top Articles

“On sort bouleversé de ce livre : sa langue marque comme une brûlure douce” Les livres de bibliothèque abandonnés sur le trottoir, “inacceptable” Le cercle des jours : le nouveau roman de Ken Follett dévoilé Rentrée littéraire : les secrets des premiers romans
Lettre d'information Flux RSS Contact Qui sommes nous ? Mentions légales Connexion
Politique de confidentialité Charte commentaires Tendances et Célébrités
linkedin soundcloud twitter facebook rss flicker youtube instagram
© 2007 - 2025 - Actualitte.com. Tous droits réservés.