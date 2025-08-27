Inscription
#Essais

Tous psycho-agiles !

Eric Chabot

Vous avez parfois cette sensation d'être prisonnier de vos habi­tudes, de lutter contre vos émotions ou d'être pris au piège de pensées qui tournent en boucle ? Vous avez du mal à trouver du sens dans vos actions, notamment dans votre travail, et à vous engager pleinement ? Nous pensons prendre nos décisions librement. En réalité, nous sommes souvent influencés par des éléments externes et internes sans même le savoir... Tout au long de notre vie, nos pensées oscillent constamment entre confiance et diverses peurs : stress, angoisse, anxiété, doute, incertitude, etc. Et si la clé résidait dans notre capacité à devenir psycho-agile ? Grâce à la psycho-agilité - un état d'esprit basé sur l'agilité vision­naire, la discipline émotionnelle et la désobéissance consciente - vous apprendrez à structurer vos pensées, canaliser vos émotions et déconstruire vos croyances limitantes. Que vous visiez plus de performance, de bien-être ou une vie plus équilibrée, ce livre vous accompagnera dans votre transformation intérieure. Prêt à devenir psycho-agile ? Commencez dès maintenant votre voyage vers plus de clarté, de puissance personnelle et de liberté mentale.

Par Eric Chabot
Chez Dunod

Auteur

Eric Chabot

Editeur

Dunod

Genre

Réussite personnelle

Tous psycho-agiles !

Eric Chabot

Paru le 27/08/2025

192 pages

Dunod

18,90 €

9782100883059
© Notice établie par ORB
